SpaceX вывела на орбиту 22 мини-спутника Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту 22 мини-спутника для пополнения группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту 22 мини-спутника для пополнения группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию компании в соцсети "X" .

В SpaceX отметили, что первая многоразовая ступень Falcon 9 использовалась при запуске уже в 14-й раз, после отделения она совершила посадку на морскую платформу-дрон в Тихом океане.

Из сообщений компании следует, что запуск ракеты был осуществлен с площадки SLC-4E на американской базе Ванденберг в Калифорнии. Запуск начался в 16:34 по местному времени. Спустя час спутники были успешно выведены на орбиту.

"За 14 полетов эта ракета-носитель доставила в космос более 134 метрических тонн, в том числе 279 спутников Starlink, которые помогают обеспечить подключение к Интернету практически из любой точки Земли", - говорится в сообщении компании.