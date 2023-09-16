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SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink

SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink Ракета-носитель Falcon 9 в субботу успешно вывела орбиту очередную партию из 22-х мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Другие страны
16 сентября 2023 г. 09:54
SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 в субботу успешно вывела орбиту очередную партию из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об сообщает компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 22-х спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в пятницу в 23:38 по времени Восточного побережья США. Примерно через час спутники были выведены на орбиту.

Это был 108-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 39-й с начала текущего года. С учетом нынешнего запуска SpaceX вывела на орбиту уже свыше 5,1 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4,7 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в пятый раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions, находившуюся в Атлантике.

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Версия на английском языке SpaceX Falcon 9 launches 22 Starlink internet satellites to orbit
Версия на азербайджанском языке “SpaceX” növbəti “Starlink” internet peyklərini orbitə çıxarıb

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