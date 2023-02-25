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SpaceX выведет на орбиту новую партию из 51 интернет-спутника Starlink

SpaceX выведет на орбиту новую партию из 51 интернет-спутника Starlink Ракета-носитель Falcon 9 в понедельник стартует на орбиту с очередной партией из 51 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Другие страны
25 февраля 2023 г. 14:15
SpaceX выведет на орбиту новую партию из 51 интернет-спутника Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 в понедельник стартует на орбиту с очередной партией из 51 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск планируется осуществить со стартовой площадки SLC-4E на базе Космических сил США Ванденберг в Калифорнии 27 февраля в 11:31 по времени Тихоокеанского побережья США.

При этом первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая используется в 12-й раз, примерно через девять минут после старта должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Of Course I Still Love You, которая размещена в Тихом океане в 670 км от базы.

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