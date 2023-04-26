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SpaceX вновь перенесла запуск новой партии интернет-спутников Starlink

SpaceX вновь перенесла запуск новой партии интернет-спутников Starlink Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 46 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, планировавшийся в среду, отменен за 16 секунд до старта,
Другие страны
26 апреля 2023 г. 18:59
SpaceX вновь перенесла запуск новой партии интернет-спутников Starlink

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 46 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, планировавшийся в среду, отменен за 16 секунд до старта,

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

Теперь запуск планируется осуществить со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в четверг в 06:40 по времени Тихоокеанского побережья США (в 16:40 по Москве).

Это уже второй перенос запуска.

Причина заключается в неблагоприятных погодных условиях для посадки первой многоразовой ступени носителя на плавучую платформу-дрон в Тихом океане.

Это будет 82-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 13-м с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,2 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 3,9 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

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