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SpaceX в третий раз перенесла запуск ракеты с военными спутниками

SpaceX в третий раз перенесла запуск ракеты с военными спутниками Запуск ракеты Falcon 9 с группой из десяти спутников новой системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Космических сил США, планировавшийся в субботу, перенесен на 2 апреля.
Другие страны
1 апреля 2023 г. 14:44
SpaceX в третий раз перенесла запуск ракеты с военными спутниками

Запуск ракеты Falcon 9 с группой из десяти спутников новой системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Космических сил США, планировавшийся в субботу, перенесен на 2 апреля.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Это уже третий перенос запуска, который первоначально планировался 30 марта и был отменен за 3 секунды до старта.

Как ранее сообщала компания SpaceX, "необходимо дополнительное время для подготовки ракеты".

Запуск теперь планируется осуществить в воскресенье в 07:29 по времени Тихоокеанского побережья США со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии.

Космические аппараты в рамках миссии Tranche 0 являются первой частью создаваемой космической архитектуры Proliferated Warfighter Агентства космических разработок Космических сил США. Новая система СПРН будет состоять из многоуровневой сети спутников и вспомогательных элементов, которые обеспечат глобальную военную связь и возможности предупреждения, индикации и отслеживания ракет на низкой околоземной орбите высотой 950 км.

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