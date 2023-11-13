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SpaceX готовит повторный тестовый запуск лунной ракеты Starship

SpaceX готовит повторный тестовый запуск лунной ракеты Starship Повторный испытательный запуск в орбитальный полет сверхтяжелой ракеты Starship, создаваемой для пилотируемых миссий на Луну и Марс, планируется предпринять 17 ноября, сообщает компания-разработчик SpaceX.
Другие страны
13 ноября 2023 г. 19:40
SpaceX готовит повторный тестовый запуск лунной ракеты Starship

Повторный испытательный запуск в орбитальный полет сверхтяжелой ракеты Starship, создаваемой для пилотируемых миссий на Луну и Марс, планируется предпринять 17 ноября.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает компания-разработчик SpaceX.

Запуск предполагается осуществить со стартовой площадки компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас. Полет в непилотируемом режиме продлится полтора часа. Ракета выполнит один виток вокруг Земли. Затем корабль Ship 24 совершит управляемое приводнение в Тихом океане, вблизи Гавайских островов. Первая ступень должна будет упасть в Мексиканский залив.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Ship 24 и носителя Super Heavy. Ее высота достигает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Первый тестовый полет ракеты, предпринятый в апреле закончился неудачей. Сверхтяжелая ракета Starship разрушилась при отделении первой ступени. По данным видеосъемки, ракета через несколько минут после старта начала неконтролируемое вращение.

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Версия на английском языке SpaceX preparing repeat test launch of Starship

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