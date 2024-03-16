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SpaceX создает сеть спутников-шпионов для американской разведки

SpaceX создает сеть спутников-шпионов для американской разведки Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX занимается созданием сети из сотен спутников-шпионов в рамках засекреченного контракта с американской разведкой.
Другие страны
16 марта 2024 г. 20:16
SpaceX создает сеть спутников-шпионов для американской разведки

Принадлежащая Илону Маску компания SpaceX занимается созданием сети из сотен спутников-шпионов в рамках засекреченного контракта с американской разведкой.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, согласно контракту на $1,8 млрд, подписанному компанией в 2021 году с Национальным управлением военно-космической разведки США (при Пентагоне), за создание сети отвечает подразделение Starshield. Reuters указывает на серьезные инвестиции Минобороны США в низкоорбитальные спутниковые системы, предназначенные для поддержки наземных сил.

По словам собеседников агентства, в случае успеха сеть SpaceX значительно расширит возможности ВС США по оперативному обнаружению потенциальных целей практически в любой точке Земли.

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