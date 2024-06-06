SpaceX сообщила о первом успешном приводнении прототипа корабля Starship

Компания SpaceX сообщила о первом успешном приводнении прототипа корабля Starship в Индийском океане в ходе четвертого испытательного полета.

Компания SpaceX сообщила о первом успешном приводнении прототипа корабля Starship в Индийском океане в ходе четвертого испытательного полета.

Как передает Report, об этом написано на странице компании в соцсети X.

"Приводнение подтверждено! Поздравляем всю команду SpaceX с захватывающим четвертым испытательным полетом Starship", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки космодрома в Бока-Чика (штат Техас) в 07:52 по местному времени (от ред. - 16:52 по бакинскому времени).

Информации о состоянии аппарата пока нет. Когда длительность полета приближалась к часу, камера на корабле прекратила транслировать видеоизображение. Ведущие трансляции заявили, что прототип Starship получил некоторые повреждения, но продолжает свое движение и передает данные.