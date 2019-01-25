SpaceX провела огневое испытание ракеты Falcon 9

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Компания SpaceX провела огневое испытание ракеты-носителя Falcon 9, который в феврале совершит тестовый беспилотный запуск новейшего корабля Crew Dragon (Dragon-2), его продолжительность была меньше запланированной.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает портал Space Flight Now со ссылкой на источники.

"SpaceX не сообщает подробности, которые бы подтвердили успешный результат сегодняшнего наземного огневого испытания во Флориде, как она это делает обычно. Многочисленные источники сообщают, что двигатель не работал на все запланированное время", - сообщил Space Flight Now в своем Twitter-аккаунте.