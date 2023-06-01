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SpaceX получила контракт Пентагона на услуги Starlink для Украины

SpaceX получила контракт Пентагона на услуги Starlink для Украины Принадлежащая Илону Маску американская компания SpaceX заключила контракт с Пентагоном на предоставление услуг спутниковой связи Украине при помощи терминалов Starlink.
Другие страны
1 июня 2023 г. 21:00
SpaceX получила контракт Пентагона на услуги Starlink для Украины

Принадлежащая Илону Маску американская компания SpaceX заключила контракт с Пентагоном на предоставление услуг спутниковой связи Украине при помощи терминалов Starlink.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства.

"Спутниковая связь является жизненно важным звеном в общей сети связи Украины, поэтому министерство заключает контракты со Starlink на услуги такого рода", - приводит агентство фрагмент заявления.

Количество предоставляемых терминалов, сумма сделки и другие подробности контракта не разглашаются.

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