SpaceX получила контракт Пентагона на услуги Starlink для Украины

Принадлежащая Илону Маску американская компания SpaceX заключила контракт с Пентагоном на предоставление услуг спутниковой связи Украине при помощи терминалов Starlink.

Принадлежащая Илону Маску американская компания SpaceX заключила контракт с Пентагоном на предоставление услуг спутниковой связи Украине при помощи терминалов Starlink.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства.

"Спутниковая связь является жизненно важным звеном в общей сети связи Украины, поэтому министерство заключает контракты со Starlink на услуги такого рода", - приводит агентство фрагмент заявления.

Количество предоставляемых терминалов, сумма сделки и другие подробности контракта не разглашаются.