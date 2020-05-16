​SpaceX отложила запуск очередных 60 спутников системы Starlink

Американская компания SpaceX перенесла с 17 мая на 18 мая запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой 60 микроспутников Starlink.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу в своем Twitter SpaceX.

Компания во главе с Илоном Маском прежде планировала запуск на 17 мая в 03:53 по местному времени (11:53 бакинское время) с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Теперь - на 18 мая в 11:32 (бакинское время). SpaceX мотивировала перенос необходимостью избежать совпадения времени пусков на космодроме.