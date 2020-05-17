​SpaceX отложила запуск 60 спутников еще на один день

Американская компания SpaceX перенесла с 18-го на 19 мая запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной группировкой 60 малых спутников Starlink.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом компания сообщила в Twitter.

SpaceX во главе с Илоном Маском прежде планировала запуск на 18 мая с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, теперь - на 19 мая в 11:10 (бакинское время). "Сотрудники SpaceX будут продолжать отслеживать погодные условия с точки зрения их пригодности для запуска и приземления", - уточнила компания.

Этот запуск планировался на 17 мая и был перенесен ввиду необходимости избежать совпадения времени пусков на космодроме на мысе Канаверал.