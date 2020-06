SpaceX осуществила запуск ракеты с 58 спутниками

Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с девятой по счету группировкой микроспутников Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 05:21 по времени Восточного побережья США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, вместе с 58 спутниками Starlink на орбиту на контрактной основе выводятся три аппарата американской компании Planet Labs. Они оснащены портативными телескопом и камерой с высоким разрешением и предназначены для мониторинга поверхности Земли с орбиты. Примерно через 15 минут после старта эти аппараты были выведены на орбиту.

Спустя приблизительно девять минут после запуска на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане была посажена первая ступень ракеты-носителя.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете, за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.