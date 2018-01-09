SpaceX не смогла вывести на орбиту секретный спутник США

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Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Секретный спутник под кодовым обозначением Zuma, запущенный 7 января ракетой-носителем Falcon 9 американской компании SpaceX, не достиг расчетной орбиты и разбился при падении в океан, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Должностные лица США были поставлены в известность о неудачном запуске.

Спутник Zuma не смог вовремя отделиться от второй ступени носителя и либо разрушился в космосе, не достигнув орбиты, либо разбился при падении в океан.

Начато расследование случившегося.