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    SpaceX не смогла вывести на орбиту секретный спутник США

    Спутник под кодовым обозначением Zuma разбился при падении в океан© EPA-EFE/NASA

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Секретный спутник под кодовым обозначением Zuma, запущенный  7 января  ракетой-носителем Falcon 9 американской компании SpaceX, не достиг расчетной орбиты и разбился при падении в океан, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    Должностные лица США были поставлены в известность о неудачном запуске. 

    Спутник Zuma не смог вовремя отделиться от второй ступени носителя и либо разрушился в космосе, не достигнув орбиты, либо разбился при падении в океан. 

    Начато расследование случившегося.

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