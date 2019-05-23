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SpaceX судится с ВВС США из-за проигрыша контракта

SpaceX через суд добивается от ВВС США средств на разработку ракет

Американская компания SpaceX Илона Маска через суд потребовала от ВВС США пересмотреть решение об отказе предоставить ей контракт на разработку и поставку ракет. 

Об этом сообщило агентство Рейтер, передает Report со ссылкой на ТАСС. 

По его информации, суть иска заключается в том, что, по мнению компании Маска, руководство ВВС несправедливо обошло вниманием предложение SpaceX, в результате чего тендер в размере 2,3 млрд долларов был распределен между тремя другими компаниями. United Launch Alliance ("Юнайтед лонч эллайенс") получила 967 млн долларов, Blue Origin ("Блю ориджин") предпринимателя Джеффа Безоса - 500 млн долларов, а корпорация Northrop Grumman ("Нортроп Грумман") - 791,6 млн долларов.

По мнению SpaceX, контракты были предоставлены за три недостроенные и ни разу не проходившие летные испытания ракетные системы. Их разработчики, по мнению компании Маска, не смогут уложиться в сроки, установленные руководством ВВС, что непременно подорвет их планы. В SpaceX настаивают, чтобы суд обязал военных пересмотреть предложение компании.

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