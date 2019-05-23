SpaceX судится с ВВС США из-за проигрыша контракта

Американская компания SpaceX Илона Маска через суд потребовала от ВВС США пересмотреть решение об отказе предоставить ей контракт на разработку и поставку ракет.

Об этом сообщило агентство Рейтер, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По его информации, суть иска заключается в том, что, по мнению компании Маска, руководство ВВС несправедливо обошло вниманием предложение SpaceX, в результате чего тендер в размере 2,3 млрд долларов был распределен между тремя другими компаниями. United Launch Alliance ("Юнайтед лонч эллайенс") получила 967 млн долларов, Blue Origin ("Блю ориджин") предпринимателя Джеффа Безоса - 500 млн долларов, а корпорация Northrop Grumman ("Нортроп Грумман") - 791,6 млн долларов.

По мнению SpaceX, контракты были предоставлены за три недостроенные и ни разу не проходившие летные испытания ракетные системы. Их разработчики, по мнению компании Маска, не смогут уложиться в сроки, установленные руководством ВВС, что непременно подорвет их планы. В SpaceX настаивают, чтобы суд обязал военных пересмотреть предложение компании.