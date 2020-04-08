Наверх

Создатель Twitter пожертвовал миллиард на борьбу с коронавирусом

​Создатель Twitter пожертвовал миллиард на борьбу с коронавирусом

Основатель Twitter Джек Дорси пожертвовал 1 млрд долларов США на борьбу с COVID-19.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Я направляю 1 млрд долларов США в акциях (компании) Square — около 28% моего состояния — в фонд Start Small для того, чтобы финансировать глобальную помощь против COVID-19", — написал Дорси.

По его словам, когда с пандемией удастся справиться, фонд переключит внимание на здоровье и образование девочек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!