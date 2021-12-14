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Создание атомного подводного флота может обойтись Австралии в 122 млрд долларов

Создание атомного подводного флота может обойтись Австралии в 122 млрд долларов Создание собственного атомного подводного флота, ради строительства которого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Парижем, может обойтись Австралии в 171 млрд австралийских долларов (122,2 млрд долларов США) и потребует не ме
Другие страны
14 декабря 2021 г. 09:23
Создание атомного подводного флота может обойтись Австралии в 122 млрд долларов

Создание собственного атомного подводного флота, ради строительства которого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Парижем, может обойтись Австралии в 171 млрд австралийских долларов (122,2 млрд долларов США) и потребует не менее 20 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные опубликовал Австралийский институт стратегической политики (ASPI).

Присоединившись к трехстороннему партнерству AUKUS, Австралия взяла на себя обязательство приобрести технологию строительства атомных субмарин и построить не менее восьми атомных подводных лодок.

Согласно данным, озвученным федеральным правительством Австралии, в ближайшие 18 месяцев властям предстоит сделать выбор в пользу британских или американских технологий. От этого, как отмечают аналитики ASPI, будут зависеть сроки строительства субмарин и конечная цена их создания и обслуживания. "Если свести все затраты к абсолютному минимуму, программа строительства и дальнейшего обслуживания восьми подлодок с учетом инфляции будет стоить около 116 млрд австралийских долларов в год (82,9 млрд долларов), но, вероятно, реальные затраты будут значительно выше и составят 171 млрд австралийских долларов в год (122,2 млрд долларов), - указано в докладе института.

Аналитики также уточнили, что атомные подводные лодки предоставят Австралии стратегическое преимущество в регионе по мере роста геополитической напряженности в Тихом океане, однако ждать этого раньше 2050 года не стоит.

О создании военного партнерства AUKUS Австралия, Великобритания и США объявили 15 сентября.

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Версия на английском языке Australia’s Aukus nuclear submarines could cost as much as $122B

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