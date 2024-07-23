Создан ИИ для точного прогнозирования лесных пожаров

Ученые из Университета Южной Калифорнии (USC) создали ИИ-модель для точного прогнозирования распространения лесных пожаров, объединив спутниковую съемку и искусственный интеллект.

Ученые из Университета Южной Калифорнии (USC) создали ИИ-модель для точного прогнозирования распространения лесных пожаров, объединив спутниковую съемку и искусственный интеллект.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, эта технология может стать прорывом в борьбе с лесными пожарами и реагировании на чрезвычайные ситуации.

Новая модель использует спутниковые данные для отслеживания распространения лесного пожара в реальном времени, а затем передает эту информацию в сложный компьютерный алгоритм, способный точно предсказывать вероятное направление распространения пожара, его интенсивность и скорость роста.

Это открытие было сделано во время ухудшающегося сезона лесных пожаров в Калифорнии. В настоящее время в штате бушуют многочисленные пожары, вызванные опасным сочетанием ветра, засухи и экстремальной жары.

Ученые начали свой проект со сбора исторических данных о лесных пожарах с помощью спутниковых снимков высокого разрешения. Проведя детальный анализ поведения предыдущих огненных массивов, исследователи определили, как каждый пожар начинался, распространялся и в конце концов был локализован. Их глубокий анализ выявил закономерности, на которые влияли различные факторы, такие как погода, топливо (деревья, кустарники и трава) и рельеф местности.

Отмечается, что система показала хороший результат в тестах на реальных лесных пожарах в Калифорнии.