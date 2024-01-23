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Союзные силы сообщили о восьми ударах по позициям хуситов

Союзные силы сообщили о восьми ударах по позициям хуситов Силы союзников нанесли восемь ударов по позициям хуситов в Йемене, а основной целью стали подземные склады повстанцев и объекты, связанные с запуском ими ракет и воздушным наблюдением.
Другие страны
23 января 2024 г. 05:04
Союзные силы сообщили о восьми ударах по позициям хуситов

Силы союзников нанесли восемь ударов по позициям хуситов в Йемене, а основной целью стали подземные склады повстанцев и объекты, связанные с запуском ими ракет и воздушным наблюдением.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении Австралии, Бахрейна, Великобритании, Канады, Нидерландов и США.

"Сегодняшний удар был специально нацелен на подземный склад хуситов и места, связанные с ракетными возможностями хуситов и их воздушным наблюдением", - говорится в заявлении. Отмечается, что "цель этих высокоточных ударов", нанесенных силами США и Великобритании при поддержке упомянутых стран, - "ограничить и нивелировать имеющиеся у хуситов возможности угрожать международной торговле и жизни ни в чем не повинных моряков, это ответ на целый ряд незаконных, опасных и дестабилизирующих ситуацию действий, осуществленных хуситами с момента ударов, нанесенных коалицией 11 января, в том числе речь идет о применении [хуситами] баллистической ракеты и БПЛА при нападении на американские торговые суда".

Как говорится в заявлении коалиции, ее "целью остается снятие напряженности и восстановление стабильности в Красном море". "Мы повторим наше предупреждение руководству хуситов: мы без колебаний будем защищать жизни и свободное движение торговли на одном из самых важных водных путей в мире перед лицом продолжающихся угроз", - отмечается в документе.

В заявлении подчеркнуто, что с середины ноября прошлого года хуситы осуществили уже больше 30 нападений на суда в Красном море, а жесткий ответ на незаконные действия мятежников соответствует принципу поддержания "основанного на правилах международного порядка".

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