Союз портов ФРГ призвал министра обороны выделить средства на "подготовку к войне"

Центральный союз немецких портов (ZDS) обратился к министру обороны Германии Борису Писториусу с просьбой выделить деньги из оборонного бюджета на подготовку к возможной войне.

Как передает Report , об этом сообщает агентство DPA.

В своем письме немецкому министру обороны союз заявил, что морские порты в качестве логистических узлов имеют центральное значение для военных сценариев, а в случае войны становятся "первой линией атаки".

"Мы должны быть к этому готовы, даже если надеемся, что до войны никогда не дойдет", — говорится в письме.

Уточняется, что на финансирование подготовительно-оборонительных мероприятий из бюджета, по расчетам ZDS, потребовалось бы три миллиарда евро. Предполагается, что данные средства будут направлены на обустройство площадок для большегрузного транспорта, причальных стен, а также на проведение мер по защите портовых сооружений от атак и киберугроз.