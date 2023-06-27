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Союз ММА России временно лишили аккредитации

Союз ММА России временно лишили аккредитации Министерство спорта Российской Федерации приостановило аккредитацию Союза смешанных единоборств (ММА) России на три месяца.
Другие страны
27 июня 2023 г. 01:02
Союз ММА России временно лишили аккредитации

Министерство спорта Российской Федерации приостановило аккредитацию Союза смешанных единоборств (ММА) России на три месяца.

Как передает Report, об этом сообщает "Матч ТВ" со ссылкой на пресс-службу министерства.

Соответствующий приказ подписан временно исполнявшим обязанности министра спорта Азатом Кадыровым. Контроль за исполнением приказа возложен на замминистра спорта Одеса Байсултанова.

4 июня подросток, который проводил бой без шлема на юношеских соревнованиях в городе Белогорске в Приамурье, получил во время поединка сильный удар в голову. Он был госпитализирован и позже скончался в реанимации.

Мэр Белогорска Станислав Мелюков сообщил, что главный судья соревнований, нарушив регламент, утвержденный Союзом ММА России, согласно которому все спортсмены в возрасте 16-17 лет должны выступать в боксерских шлемах, разрешил юным бойцам выйти в октагон без них.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın “MMA” İttifaqının akkreditasiyası ləğv edilib

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