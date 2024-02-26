О нас

Союз Коморских Островов и Восточный Тимор официально стали членами ВТО

Союз Коморских Островов и Восточный Тимор официально стали членами ВТО Союз Коморских Островов и Восточный Тимор официально стали членами Всемирной торговой организации (ВТО).
Другие страны
26 февраля 2024 г. 20:15
Союз Коморских Островов и Восточный Тимор официально стали членами ВТО

Союз Коморских Островов и Восточный Тимор официально стали членами Всемирной торговой организации (ВТО).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, решение о присоединении островных государств было утверждено в ходе церемонии открытия 13-й министерской конференции ВТО.

"Это очень и очень замечательный момент для меня и для всех нас. Я искренне рада присоединиться к председателю 13-й министерской конференции и приветствовать правительства и народы Коморских Островов и Восточного Тимора в качестве новых членов нашей семьи ВТО", - прокомментировала утвержденное решение генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.

После присоединения Коморских Островов и Восточного Тимора количество членов ВТО достигло 166. Переговоры о вступлении в организацию ведут еще около 20 стран.

Министерская конференция является высшим руководящим органом ВТО и, как правило, проводится раз в два года. 13-я министерская конференция открылась в понедельник в Абу-Даби под председательством государственного министра ОАЭ по вопросам внешней торговли Тани бен Ахмеда аз-Зейуди.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Comoros, Timor-Leste become WTO members

Экслюзивные новости

Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
Зеленский: Были бы рады участию Азербайджана в Формуле мира
25 февраля 2024 г. 21:34
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
Мохаммад Нуруннаби: Азербайджан и Саудовская Аравия могут сотрудничать в борьбе с изменением климата
23 февраля 2024 г. 17:05
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
23 февраля 2024 г. 17:01
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
Глава Центра устойчивости и климата: COP29 станет отличной платформой для дискуссий
23 февраля 2024 г. 14:31
Директор ИТА: Итальянские дизайнеры работают над проектами по восстановлению Карабаха
ФотоДиректор ИТА: Итальянские дизайнеры работают над проектами по восстановлению Карабаха
23 февраля 2024 г. 11:58
Зампредседателя Госдумы: Азербайджан блестяще справится с ролью лидера в АПА
Зампредседателя Госдумы: Азербайджан блестяще справится с ролью лидера в АПА
22 февраля 2024 г. 14:39
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
20 февраля 2024 г. 19:09
Какой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
ФотоКакой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
20 февраля 2024 г. 15:33
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
20 февраля 2024 г. 09:33
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
19 февраля 2024 г. 17:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi