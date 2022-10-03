Союз европейских нацменьшинств принял резолюцию в связи с нападением России на Украину

Международная конференция Союза европейских национальных меньшинств (FUEN) прошла в столице Германии, Берлине.

Международная конференция Союза европейских национальных меньшинств (FUEN) прошла в столице Германии, Берлине.

Как сообщает Report, в конференции приняли участие президент Европарламента (в режиме онлайн), депутаты Бундестага, руководители земель Германии и представители национальных меньшинств из разных стран Европы.

На конференции была принята резолюция в связи с нападением России на Украину. Резолюция была выдвинута украинской делегацией, в которую вошел и президент Ассамблеи национальностей Украины, азербайджанец Ровшан Тагиев. От имени Союза документ также был направлен в ООН. В резолюции проводятся параллели между массовыми убийствами, учиненными фашистами в Украине в годы Второй мировой войны, трагедией Бабьего Яра и сегодняшними событиями.

В рамках конференции были проведены выборы в FUEN, реорганизованы структуры управления. Член Европарламента Лоран Винце был переизбран президентом Союза, Ибрагим Чик избран вице-президентом. В состав делегации из Украины вошли также представители различных национальностей, проживающих в этой стране - азербайджанцы, молдаване, крымские татары, греки, венгры и другие. Накануне конференции Р. Тагиев провел ряд встреч с европейскими депутатами, на которых обсуждались новые меры поддержки на фоне продолжающейся войны в Украине. Некоторые представители русской общины Европы также осудили проводимую Россией войну.

Отметим, что Ассамблея национальностей Украины уже долгие годы является членом FUEN.