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Совмин Италии объявил режим ЧС на острове Искья в связи с ходом оползня

Совмин Италии объявил режим ЧС на острове Искья в связи с ходом оползня Правительство Италии объявило режим чрезвычайной ситуации на острове Искья, где в субботу в результате проливных дождей сошел оползень.
Другие страны
27 ноября 2022 г. 16:57
Совмин Италии объявил режим ЧС на острове Искья в связи с ходом оползня

Правительство Италии объявило режим чрезвычайной ситуации на острове Искья, где в субботу в результате проливных дождей сошел оползень.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом указывается в заявлении пресс-службы главы кабмина.

На состоявшемся в воскресенье чрезвычайном заседании Совмина были выделены €2 млн на ликвидацию последствий ЧП.

"Совмин по предложению председателя правительства Джорджи Мелони и министра по гражданской защите и морской политике Нелло Музумечи принял решение о введении ЧС с выделением €2 млн из фонда национальных чрезвычайных ситуаций", - говорится в заявлении. Как поясняется, это предполагает финансовые послабления для затронутого стихией населения на год.

Напомним ранее сообщалось, что в результате оползня один человек - 31-летняя женщина - погиб, 11 человек, среди которых есть дети, числятся пропавшими без вести.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya hökuməti sürüşmə ilə bağlı İskiya adasında fövqəladə vəziyyət elan edib

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