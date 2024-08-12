Совместные военные учения США и Южной Кореи начнутся 19 августа

Южная Корея и США проведут совместные военные учения на следующей неделе.

Южная Корея и США проведут совместные военные учения на следующей неделе.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS).

Ежегодные учения Ulchi Freedom Shield (UFS) пройдут с 19 по 29 августа и будут включать в себя основные командно-штабные учения на основе компьютерного моделирования, одновременные полевые тренировки и учения по гражданской обороне.

Как заявили в JCS, учения этого года будут отражать угрозы во всех областях, включая угрозы, связанные с северокорейскими ракетами, глушением GPS, кибератаками, а также уроки, извлеченные из недавних вооруженных конфликтов.

"В частности, альянс Республики Корея и США будет и далее укреплять свой потенциал и позиции по сдерживанию и защите от оружия массового уничтожения", - цитирует агентство пресс-релиз военных.

Помимо южнокорейских и американских военнослужащих, в учениях примут участие военнослужащие из нескольких стран - членов Командования ООН (UNC).