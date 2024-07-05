Совместные учения ВС США и Грузии переносятся на неопределенный срок

Совместные учения ВС США и Грузии, запланированные на лето 2024 года, переносятся на неопределенный срок в связи с пересмотром стратегических отношений.

Совместные учения ВС США и Грузии, запланированные на лето 2024 года, переносятся на неопределенный срок в связи с пересмотром стратегических отношений.

Как передает грузинское бюро Report, об этом говорится в заявлении Пентагона.

"США приступили к всестороннему пересмотру стратегических двусторонних отношений с Грузией. В рамках этого пересмотра, США отложат на неопределенный срок проведение учений Noble Partner в Грузии, изначально запланированных на 25 июля - 6 августа 2024 года", - говорится в заявлении.

В свою очередь, Минобороны Грузии заявило, что форматы военного сотрудничества продолжатся несмотря на перенос американской стороной проведения совместных учений.

"Существуют форматы взаимовыгодного сотрудничества в сфере обороны и безопасности Министерства обороны США и Министерства обороны Грузии. Несмотря на перенос учений, вышеуказанные форматы продолжаются, в том числе идет подготовка к многонациональным учениям "Проворный дух 2025", - говорится в заявлении.