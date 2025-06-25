Совместное оборонное производство Украины стартует первым с Данией

Совместное оборонное производство Украины стартует первым с Данией

Дания станет первой страной, с которой Украина запустит совместное оборонное производство.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

По его словам, во время переговоров были затронуты вопросы развития совместного производства оружия, председательства Дании в Совете ЕС и дальнейшей поддержки ВСУ.

"Есть важные решения - Дания станет первой страной, с которой мы запустим совместное оборонное производство. Каждая страна, которая искренне помогает Украине сейчас, может рассчитывать на взаимовыгодное партнерство с нами. Усиливаем Европу вместе", - добавил он.