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Совместное оборонное производство Украины стартует первым с Данией

Совместное оборонное производство Украины стартует первым с Данией Совместное оборонное производство Украины стартует первым с Данией
Другие страны
25 июня 2025 г. 15:32
Совместное оборонное производство Украины стартует первым с Данией

Дания станет первой страной, с которой Украина запустит совместное оборонное производство.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

По его словам, во время переговоров были затронуты вопросы развития совместного производства оружия, председательства Дании в Совете ЕС и дальнейшей поддержки ВСУ.

"Есть важные решения - Дания станет первой страной, с которой мы запустим совместное оборонное производство. Каждая страна, которая искренне помогает Украине сейчас, может рассчитывать на взаимовыгодное партнерство с нами. Усиливаем Европу вместе", - добавил он.

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