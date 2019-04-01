Совладелец компании S7 погибла в авиакатастрофе в Германии - ВИДЕО

Совладелец российской авиакомпании S7 Наталья Филёва погибла в авиакатастрофе в Германии.
Как передаёт Report со ссылкой на "Известия", об этом сообщила представитель авиаперевозчика Надежда Горева.
Обстоятельства трагедии неизвестны, отметила она. По словам Горевой, частный самолёт Epic-LT разбился 31 марта при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне). Пятидесятипятилетняя Наталья Филёва находилась на борту самолёта.
"Команда холдинга S7 Group выражает глубочайшие соболезнования семье и близким", - отметила представитель авиаперевозчика.
В авиакатастрофе также погиб отец Натальи Филевой.
Расследование крушения самолёта будет проводиться международной комиссией в установленном порядке при участии российских авиационных властей.
Полицейское управление Южного Гессена распространило сообщение о том, что среди троих погибших в крушении самолёта в ФРГ были двое россиян.
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