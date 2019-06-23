​Советники Трампа убеждали его нанести точечные удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп отказался проводить военную операцию в отношении Ирана, несмотря на уговоры своих советников по национальной безопасности.

Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, решением не наносить точечные удары по трем объектам на территории Ирана Трамп "огорчил большинство своих советников по национальной безопасности". "Эти люди хотят втянуть нас в войну, и это отвратительно", - приводит издание слова Трампа, якобы сказанные им неназванному источнику. "Нам больше не нужны войны", - добавил глава американской администрации.

Сообщается также, что Трамп остался крайне недоволен тем, что США потеряли порядка $130 млн. Именно столько, приводит газета мнение президента США, стоил сбитый иранскими вооруженными силами беспилотник. Однако при этом Трамп не решился пойти на ответный удар, потому что американские избиратели куда хуже отреагировали бы на человеческие жертвы, чем на потерянные средства. По подсчетам Трампа, в результате удара могли погибнуть около 150 человек, при это он отметил, что у каждого из них есть семьи, а значит, пострадавших было бы на несколько сотен больше.