Советники Трампа просили его избегать оскорблений в адрес Ким Чен Ына

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Советники американского президента Дональда Трампа неоднократно просили его избегать оскорбительных высказываний в адрес лидера КНДР Ким Чен Ына.

Как передает Report, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Согласно данным издания, американские чиновники, включая советника по национальной безопасности Герберта Макмастера, опасались, что резкие высказывания Трампа будут способствовать эскалации напряженности и уничтожат любые возможности к переговорам.

При этом Трамп не прислушивается к их мнению. Недавно, выступая во время Генассамблеи ООН, он назвал северокорейского лидера «человеком-ракетой», который выполняет миссию самоубийцы». Он также заявил, что КНДР будет уничтожена, если будет представлять серьезную угрозу для США.

Данные высказывания не были представлены в черновике речи Трампа, уточняет издание.