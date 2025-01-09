Советники Трампа предупредили данию о серьезности его намерения купить Гренландию

Советники избранного президента США Дональда Трампа предупредили датских чиновников, что он настроен серьезно в вопросе покупки Гренландии.

Советники избранного президента США Дональда Трампа предупредили датских чиновников, что он настроен серьезно в вопросе покупки Гренландии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал CNN.

По его данным, теперь официальные лица в Дании "тщательно анализируют, какой дать ответ, чтобы не спровоцировать большой раскол в отношениях с близким союзником и членом НАТО".

По мнению датских чиновников, не стоит просто предполагать, что избранный президент США шутит. Вместо этого нужно начать "откровенный разговор" относительно заявлений Трампа о Гренландии, чтобы не допустить кризиса.

7 января Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США для обеспечения национальной безопасности и защиты от китайской и российской угроз. Еще во время своего первого президентского срока (в 2019 году) Трамп говорил, что США могли бы купить Гренландию, которая является территорией в составе Дании и имеет права широкой автономии. Как и тогда, власти Гренландии и Дании заявили об абсурдности этой идеи.