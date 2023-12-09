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Советники по безопасности США, Южной Кореи и Японии будут укреплять сотрудничество

Советники по безопасности США, Южной Кореи и Японии будут укреплять сотрудничество Советники по национальной безопасности лидеров Республики Корея, США и Японии договорились укреплять сотрудничество между странами ради соблюдения резолюций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР.
Другие страны
9 декабря 2023 г. 08:25
Советники по безопасности США, Южной Кореи и Японии будут укреплять сотрудничество

Советники по национальной безопасности лидеров Республики Корея, США и Японии договорились укреплять сотрудничество между странами ради соблюдения резолюций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР.

Как передает Report, об этом заявил директор управления национальной безопасности президентской администрации Республики Корея Чо Тхэ Ён.

"Мы подтвердили, что Северная Корея обязана, согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, пройти денуклеаризацию и отказаться от военного сотрудничества. Мы согласились укрепить сотрудничество между тремя странами ради полного выполнения [санкций] международным сообществом", - сказал Чо Тхэ Ён на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров.

В Сеуле встретились Чо Тхэ Ён, секретарь Совета национальной безопасности Японии Такэо Акиба и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Чо Тхэ Ён добавил, что в рамках трехстороннего сотрудничества планируется обмен данными о запусках ракет КНДР в реальном времени и разработка трехсторонних учений.

"Мы договорились стремиться к реализации мер в соответствии с договоренностями в Кэмп-Дэвиде в киберпространстве, экономике и области передовых технологий, сотрудничества в целях развития и к дальнейшему укреплению сотрудничества в сфере экономической безопасности, в том числе цепочках поставок, защите технологий, совместных исследований", - добавил южнокорейский чиновник.

Отметим, что накануне Чо Тхэ Ён провел отдельные двусторонние переговоры со своими коллегами из США и Японии.

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