Советники по безопасности США, Южной Кореи и Японии будут укреплять сотрудничество

Советники по национальной безопасности лидеров Республики Корея, США и Японии договорились укреплять сотрудничество между странами ради соблюдения резолюций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР.

Советники по национальной безопасности лидеров Республики Корея, США и Японии договорились укреплять сотрудничество между странами ради соблюдения резолюций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР.

Как передает Report , об этом заявил директор управления национальной безопасности президентской администрации Республики Корея Чо Тхэ Ён.

"Мы подтвердили, что Северная Корея обязана, согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, пройти денуклеаризацию и отказаться от военного сотрудничества. Мы согласились укрепить сотрудничество между тремя странами ради полного выполнения [санкций] международным сообществом", - сказал Чо Тхэ Ён на пресс-конференции по итогам трехсторонних переговоров.

В Сеуле встретились Чо Тхэ Ён, секретарь Совета национальной безопасности Японии Такэо Акиба и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Чо Тхэ Ён добавил, что в рамках трехстороннего сотрудничества планируется обмен данными о запусках ракет КНДР в реальном времени и разработка трехсторонних учений.

"Мы договорились стремиться к реализации мер в соответствии с договоренностями в Кэмп-Дэвиде в киберпространстве, экономике и области передовых технологий, сотрудничества в целях развития и к дальнейшему укреплению сотрудничества в сфере экономической безопасности, в том числе цепочках поставок, защите технологий, совместных исследований", - добавил южнокорейский чиновник.

Отметим, что накануне Чо Тхэ Ён провел отдельные двусторонние переговоры со своими коллегами из США и Японии.