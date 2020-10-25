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Советник вице-президента США Майкла Пенса заразился COVID-19

Советник вице-президента США Майкла Пенса заразился COVID-19 Советник вице-президента США Майкла Пенса заразился новым коронавирусом.
Другие страны
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25 октября 2020 г. 09:19
Советник вице-президента США Майкла Пенса заразился COVID-19
Майкл Пенс

Советник вице-президента США Майкла Пенса заразился новым коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщило агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на три источника.

По их данным, заражение коронавирусом у советника американского вице-президента Марти Обста подтвердилось в минувшую среду. При этом не известно, испытывает ли он сопутствующие COVID-19 симптомы. Агентство подчеркивает, что Обст не входит в число сотрудников администрации, однако является представителем ближайшего окружения Пенса и часто видится с ним, в том числе во время визитов в Белый дом. Последний раз они могли видеться около недели назад, однако не вступали в тесный контакт, утверждают источники Bloomberg.

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Версия на английском языке Adviser to US Vice President Mike Pence tests positive for COVID-19
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