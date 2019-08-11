Советник Трампа заявила, что он сохраняет настрой на диалог с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп сохраняет настрой на продолжение переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но конкретная дата их новой встречи пока не определена.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье в эфире телеканала Fox News старший советник главы государства Келлиэнн Конуэй.

"Президент встречался несколько раз с Ким Чен Ыном, санкции в отношении Северной Кореи остаются в силе до тех пор, пока не произойдет полная, необратимая и поддающаяся верификации денуклеаризация Корейского полуострова. Мы пока этого не видим", - отметила она. По словам советника, некоторые из осуществленных в КНДР запусков ракет малой дальности "не нарушают договоренности", достигнутые в прошлом году на саммите США и КНДР в Сингапуре. "Он (Трамп) хочет продолжать переговоры с Ким Чен Ыном по вопросам торговли и другим договоренностям", - продолжила Конуэй.

Она отрицательно ответила на вопрос, определена ли дата следующей встречи на высшем уровне. "Нет, пока такого срока нет. Но это произойдет очень быстро, когда время для этого наступит", - заверила старший советник главы государства.