О нас
Report Georgia
Аудио новости

Советник Трампа ушел в отставку

Советник Трампа ушел в отставку Сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете Скотт Атлас ушел с должности специального советника президента США Дональда Трампа по борьбе с новым коронавирусом. Он отработал изначально назначенный ему срок в 130 дней в качестве государст
Другие страны
1 декабря 2020 г. 05:24
Советник Трампа ушел в отставку
Скотт Атлас

Сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете Скотт Атлас ушел с должности специального советника президента США Дональда Трампа по борьбе с новым коронавирусом. Он отработал изначально назначенный ему срок в 130 дней в качестве государственного чиновника.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на заявление Атласа, с которым удалось ознакомиться журналистам телеканала.

"Я заявляю об уходе в отставку с должности специального советника президента Соединенных Штатов", - указал в документе Атлас. Он выразил признательность действующему президенту США за возможность "поработать на благо американского народа", а также отметил усилия по борьбе с пандемией, которые предпринимает рабочая группа Белого дома по борьбе с коронавирусом, членом которой он также являлся.

Атласа активно критиковали ряд ученых, поскольку он, по их мнению, преуменьшал опасность эпидемии и отстаивал открытие школ и учреждений.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Donald Trampın müşaviri istefaya getdi

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Российский эксперт: Осквернение исторических и религиозных объектов - варварство
Российский эксперт: Осквернение исторических и религиозных объектов - варварство
30 ноября 2020 г. 17:52
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты
28 ноября 2020 г. 18:27
Азербайджан будет производить внедорожники
Азербайджан будет производить внедорожники
27 ноября 2020 г. 12:42
Посол Франции: Резолюция Сената не меняет официальной позиции Парижа
Посол Франции: Резолюция Сената не меняет официальной позиции Парижа
26 ноября 2020 г. 12:45
Азербайджан намерен экспортировать медмаски
Азербайджан намерен экспортировать медмаски
24 ноября 2020 г. 14:45
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
24 ноября 2020 г. 14:27
Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
24 ноября 2020 г. 11:03
Воспоминания про поэта Мирошниченко: от палиндромов до многолетнего перевода Мамеда Араза
Воспоминания про поэта Мирошниченко: от палиндромов до многолетнего перевода Мамеда Араза
24 ноября 2020 г. 10:25
Обнародованы имена заразившихся коронавирусом депутатов Милли Меджлиса
Обнародованы имена заразившихся коронавирусом депутатов Милли Меджлиса
23 ноября 2020 г. 17:55
Самир Шарифов: В проект госбюджета-2021 внесут поправки в связи с восстановлением освобожденных земель
Самир Шарифов: В проект госбюджета-2021 внесут поправки в связи с восстановлением освобожденных земель
23 ноября 2020 г. 12:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi