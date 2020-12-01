Советник Трампа ушел в отставку

Сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете Скотт Атлас ушел с должности специального советника президента США Дональда Трампа по борьбе с новым коронавирусом. Он отработал изначально назначенный ему срок в 130 дней в качестве государст

Сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете Скотт Атлас ушел с должности специального советника президента США Дональда Трампа по борьбе с новым коронавирусом. Он отработал изначально назначенный ему срок в 130 дней в качестве государственного чиновника.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на заявление Атласа, с которым удалось ознакомиться журналистам телеканала.

"Я заявляю об уходе в отставку с должности специального советника президента Соединенных Штатов", - указал в документе Атлас. Он выразил признательность действующему президенту США за возможность "поработать на благо американского народа", а также отметил усилия по борьбе с пандемией, которые предпринимает рабочая группа Белого дома по борьбе с коронавирусом, членом которой он также являлся.

Атласа активно критиковали ряд ученых, поскольку он, по их мнению, преуменьшал опасность эпидемии и отстаивал открытие школ и учреждений.