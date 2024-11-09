Советник Трампа: Украина не должна думать о возвращении территорий

Украина должна принять предлагаемое Дональдом Трампом "реалистичное видение мира" с Россией, а не думать о возвращении территорий.

Украина должна принять предлагаемое Дональдом Трампом "реалистичное видение мира" с Россией, а не думать о возвращении территорий.

Как передает Report , об этом вещательной корпорации Би-би-си заявил старший советник избранного президента США Брайан Ланза.

"И если президент Зеленский придет за стол переговоров и скажет, что мир у нас возможен, только если у нас будет Крым, это нам покажет, что он не серьезен. Крым потерян", - сказал Ланза.

Он также заявил, что если для Украины приоритет — вернуть Крым и "заставить американских солдат воевать, чтобы его вернуть", то вы "сами по себе".

Неясно, в какой степени высказывания Ланзы отражают позицию будущей администрации или совпадают со взглядами самого Трампа. В среду неназванный сотрудник Совета национальной безопасности, работавший при Трампе, рассказал Wall Street Journal, что "любой человек, независимо от близости к Трампу, который утверждает, что обладает… более детальным знанием о его планах по Украине, попросту не знает, о чем говорит".

Трамп принимает решения по вопросам национальной безопасности самостоятельно и во многих случаях делал это под влиянием сиюминутных факторов, подчеркнул источник.