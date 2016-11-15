Советник Трампа: Россия не может конкурировать с США в военной сфере

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Россия считает, что может конкурировать с Соединенными Штатами в военной сфере, однако это не так.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал один из ключевых советников избранного президента США Дональда Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, выступая в понедельник на конференции, организованной газетой The Wall Street Journal.

"Россия думает, что является конкурентом (США - ред.) в военной сфере, однако, на самом деле, это не так", - утверждал он.

"Это наше нежелание при Обаме даже угрожать использованием наших вооруженных сил сделало Россию такой мощной", - добавил он.

По сведениям газеты, Джулиани также повторил тезисы, неоднократно озвучиваемые Трампом, о том, что "администрация Обамы сделала из России противника", и что "российское руководство не уважает нынешнего главу американского государства".