Советник Трампа рассказала о возможности встречи президента с Роухани

Президент США Дональд Трамп все еще не исключает встречи с иранским коллегой Хасаном Роухани в ходе Генеральной ассамблеи ООН, несмотря на очередное обострение отношений между Вашингтоном и Тегераном, заявила советник Трампа Келлиэнн Конуэй.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, по словам Конуэй, которая выступала в эфире Fox News, Трамп "готов рассмотреть" возможность встречи. "Но всегда должны быть необходимые условия для того, чтобы президент заключил сделку или принял участие во встрече", - добавила Конуэй.

"Он (Трамп) также знает, что не следует встречаться с людьми, если нет всех других атрибутов, касающихся этих отношений, включая кампанию максимального давления, выход из иранской ядерной сделки, объявление новых санкций, которое сделали несколько дней назад из Белого дома министр финансов и госсекретарь", - добавила Конуэй.