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Советник Трампа: Работа USAID не отвечает стратегическим интересам США

Советник Трампа: Работа USAID не отвечает стратегическим интересам США Деятельность Агентства по международному развитию США (USAID) не помогает Вашингтону добиваться соблюдения своих стратегических интересов.
Другие страны
9 февраля 2025 г. 20:43
Советник Трампа: Работа USAID не отвечает стратегическим интересам США

Деятельность Агентства по международному развитию США (USAID) не помогает Вашингтону добиваться соблюдения своих стратегических интересов.

Как передает Report, об этом заявил в эфире телекомпании NBC помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

"Президент США Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио, Илон Маск, я сам и многие из работавших с USAID считают, что очень часто его миссии и программы не отвечали стратегическим интересам США, включая противостояние Китаю", - сказал он.

Администрация США фактически приостановила 3 февраля деятельность USAID. По решению Трампа временным руководителем этой структуры был назначен госсекретарь США Марко Рубио.

Меры в отношении USAID были приняты с подачи американского предпринимателя-миллиардера Илона Маска, которого Трамп ранее назначил главой нового ведомства по повышению эффективности правительства США, сокращению раздутого госаппарата и борьбе с бюрократией.

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