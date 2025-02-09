Советник Трампа: Работа USAID не отвечает стратегическим интересам США

Деятельность Агентства по международному развитию США (USAID) не помогает Вашингтону добиваться соблюдения своих стратегических интересов.

Деятельность Агентства по международному развитию США (USAID) не помогает Вашингтону добиваться соблюдения своих стратегических интересов.

Как передает Report , об этом заявил в эфире телекомпании NBC помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

"Президент США Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио, Илон Маск, я сам и многие из работавших с USAID считают, что очень часто его миссии и программы не отвечали стратегическим интересам США, включая противостояние Китаю", - сказал он.

Администрация США фактически приостановила 3 февраля деятельность USAID. По решению Трампа временным руководителем этой структуры был назначен госсекретарь США Марко Рубио.

Меры в отношении USAID были приняты с подачи американского предпринимателя-миллиардера Илона Маска, которого Трамп ранее назначил главой нового ведомства по повышению эффективности правительства США, сокращению раздутого госаппарата и борьбе с бюрократией.