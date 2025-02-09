Советник Трампа: Работа USAID не отвечает стратегическим интересам США

Деятельность Агентства по международному развитию США (USAID) не помогает Вашингтону добиваться соблюдения своих стратегических интересов.
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"Президент США Дональд Трамп, госсекретарь Марко Рубио, Илон Маск, я сам и многие из работавших с USAID считают, что очень часто его миссии и программы не отвечали стратегическим интересам США, включая противостояние Китаю", - сказал он.
Администрация США фактически приостановила 3 февраля деятельность USAID. По решению Трампа временным руководителем этой структуры был назначен госсекретарь США Марко Рубио.
Меры в отношении USAID были приняты с подачи американского предпринимателя-миллиардера Илона Маска, которого Трамп ранее назначил главой нового ведомства по повышению эффективности правительства США, сокращению раздутого госаппарата и борьбе с бюрократией.