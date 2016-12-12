Советник Трампа прокомментировал возможное назначение главы ExxonMobil госсекретарем США

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Возможное назначение главы крупнейшей в США нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона государственным секретарем страны может положить конец напряженности в отношениях с Россией. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил советник избирательного штаба избранного президента США Дональда Трампа Картер Пейдж.

По его мнению, благодаря возможному назначению Тиллерсона на пост госсекретаря США внешняя политика страны может серьезно улучшиться.

Ранее телеканал NBC сообщил, что Трамп выбрал на пост госсекретаря США главу крупнейшей нефтяной компании страны ExxonMobil Рекса Тиллерсона. Трамп похвалил Тиллерсона в интервью Fox News 11 декабря, но отказался сказать, выдвинет ли его госсекретарем. Избранный президент ограничился словами, что он "очень близок" к выбору.

В числе претендентов на пост главного дипломата США, помимо Тиллерсона, СМИ называли экс-кандидата в президенты Митта Ромни, бывшего постпреда США при ООН Джона Болтона, сенатора Боба Коркера и др. Экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани также активно добивался места госсекретаря, но 10 декабря заявил, что не будет претендовать на какой-либо пост в администрации Трампа.