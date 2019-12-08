​Советник Трампа по безопасности посчитал стрельбу во Флориде терактом

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил, что стрельба на военно-морской базе во Флориде является терактом.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBS.

"Мне кажется, это был теракт. Не хочу предвосхищать расследование, но похоже, что это был кто-то радикально настроенный", - сказал он.

По словам О’Брайена, непонятно, связан ли нападавший с какими-либо организациями или же действовал в одиночку, однако, исходя из того, что ему известно, случай похож на террористический акт.

На базе Пенсакола должны были состояться мемориальная церемония, посвященная Второй мировой войне, и концерт школьного джазового ансамбля. Мероприятие должно было быть посвящено годовщине нападения японской авиации на базу ВМС Перл-Харбор в 1941 году. Но за час до начала праздника на базе началась стрельба. В результате ЧП погибли четыре человека, в том числе военнослужащий, открывший огонь.