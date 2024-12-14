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Советник Шольца встретился с будущим советником Трампа

Советник Шольца встретился с будущим советником Трампа Cоветник канцлера Германии по иностранным делам и политике безопасности Йенс Плётнер провел в Вашингтоне встречу с будущим советником избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майклом Уолтцем.
Другие страны
14 декабря 2024 г. 17:59
Советник Шольца встретился с будущим советником Трампа

Cоветник канцлера Германии по иностранным делам и политике безопасности Йенс Плётнер провел в Вашингтоне встречу с будущим советником избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майклом Уолтцем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство DPA.

По его информации, представитель правительства ФРГ подтвердил факт встречи советников, однако не стал комментировать содержание переговоров.

Как пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, встреча Плётнера и Уолтца состоялась 12 декабря и продлилась около 45 минут. В Вашигтоне, как указывает издание, помимо Ирана и ситуации на Ближнем Востоке, они обсудили события в Украине и пути завершения конфликта. Основное внимание "уделялось не дискуссиям о возможных миротворческих силах, а, скорее, вопросу о том, как изначально добиться для Украины сильной позиции на переговорах".

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