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    Советник саудовского короля и замглавы службы общей разведки освобождены от должностей

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азизом Аль Сауд освободил от должности своего советника Сауда бен Абдуллу аль-Кахтани и заместителя главы службы общей разведки генерала Ахмеда Асири.

    Как передает Report, об этом информирует Саудовское агентство новостей.

    Ранее власти Саудовской Аравии подтвердили смерть саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в результате конфликта в консульстве королевства в Стамбуле. 

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