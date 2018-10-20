Советник саудовского короля и замглавы службы общей разведки освобождены от должностей

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азизом Аль Сауд освободил от должности своего советника Сауда бен Абдуллу аль-Кахтани и заместителя главы службы общей разведки генерала Ахмеда Асири.

Как передает Report, об этом информирует Саудовское агентство новостей.

Ранее власти Саудовской Аравии подтвердили смерть саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в результате конфликта в консульстве королевства в Стамбуле.