Советник саудовского короля и замглавы службы общей разведки освобождены от должностей

https://report.az/storage/news/fe4d1d6c3d59807786d9afadcb4b2d0a/d4797426-3ca3-4184-97d9-6b9363405909_292.jpg
Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азизом Аль Сауд освободил от должности своего советника Сауда бен Абдуллу аль-Кахтани и заместителя главы службы общей разведки генерала Ахмеда Асири.
Как передает Report, об этом информирует Саудовское агентство новостей.
Ранее власти Саудовской Аравии подтвердили смерть саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в результате конфликта в консульстве королевства в Стамбуле.
News DepartmentАвтор новости