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Советник президента Южной Кореи по безопасности посетит Вашингтон

Советник президента Южной Кореи по безопасности посетит Вашингтон Советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Ви Сон Лак посетит Вашингтон с 6 по 8 июля.
Другие страны
5 июля 2025 г. 15:45
Советник президента Южной Кореи по безопасности посетит Вашингтон

Советник президента Южной Кореи по национальной безопасности Ви Сон Лак посетит Вашингтон с 6 по 8 июля.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщила его канцелярия.

Ожидается, что Ви Сон Лак обсудит возможную организацию саммита между президентом США Дональдом Трампом и президентом Южной Кореи Ли Чже Мёном.

В заявлении канцелярии отмечается, что в ходе визита планируется провести обсуждения по всем актуальным вопросам в отношениях между Южной Кореей и США.

Поездка проходит на фоне возможного запроса Сеула о продлении приостановки действия американских тарифов на южнокорейские товары, срок которой истекает в ближайшие дни. Накануне министр торговли Южной Кореи Ё Хан Гу прибыл в Вашингтон для встреч с торговым представителем США Джеймисоном Гриром и другими высокопоставленными чиновниками.

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