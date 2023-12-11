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Советник президента США посетит Израиль

Советник президента США посетит Израиль Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посетит Израиль в конце недели.
Другие страны
11 декабря 2023 г. 05:39
Советник президента США посетит Израиль

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посетит Израиль в конце недели.

Как передает Report, об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на осведомленные источники.

По словам американского чиновника, в ходе визита Салливан обсудит увеличение поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. Еще одной темой переговоров станет озабоченность Вашингтона по поводу гибели гражданского населения анклава в результате израильской военной операции.

В свою очередь израильский чиновник, подтвердивший визит Салливана, сообщил, что, как ожидают в Иерусалиме, высокопоставленная делегация из США будет находиться в городе почти еженедельно.

Это связано с тем, что война в Газе остается на первом месте во внешнеполитической повестке дня Вашингтона, добавил он.

Издание напоминает, что визит Салливана состоится через неделю после того, как советник вице-президента США Камалы Харрис по национальной безопасности Фил Гордон вместе с заместителем провели встречи в Израиле и на Западном берегу с высокопоставленными израильскими и палестинскими официальными лицами.

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