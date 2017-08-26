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    Советник президента США подал в отставку

    Горка был одним из самых ярых сторонников Трампа

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Советник президента США Дональда Трампа по противодействию терроризму Себастьян Горка подал в отставку.

    Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

    Как отмечается, Горка был одним из самых ярых сторонников Трампа. Он часто выступал в СМИ, публично защищая политику нынешнего президента.

    В июле Горка объяснил свое агрессивное поведение во время интервью телеканалам MSNBC и CNN тем, что он хочет стать «питбулем», защищающим Трампа от лживой информации.

    Как отмечает телеканал, отставка Горки продолжает череду увольнений близких к Трампу людей из Белого дома.

    Одним из наиболее резонансных стал уход с позиции советника президента по стратегических вопросам Стива Бэннона.

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