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Советник премьера Чехии: Украина может получить снаряды в июне

Советник премьера Чехии: Украина может получить снаряды в июне Первая партия снарядов, закупленных в рамках чешской инициативы странами Евросоюза, может быть отправлена в Украину в июне этого года.
Другие страны
13 марта 2024 г. 18:04
Советник премьера Чехии: Украина может получить снаряды в июне

Первая партия снарядов, закупленных в рамках чешской инициативы странами Евросоюза, может быть отправлена в Украину в июне этого года.

Как передает Report со ссылкой на Euractiv, об этом сообщил советник премьер-министра Чехии Томаш Пояр.

Помощник чешского премьера уточнил, что с момента заключения контракта до начала поставок должно пройти несколько недель. Прага ищет боеприпасы "во всех доступных местах", но "по разумной цене".

Ранее советник премьера Чехии заявил, что Прага не готова поставить Киеву 800 тыс. артиллерийских снарядов, поскольку не собрала достаточно денег для их приобретения.

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