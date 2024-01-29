Советник Орбана: Венгрия готова к компромиссу по пакету помощи ЕС Украине

Венгрия в понедельник заявила о готовности к компромиссу, который позволит профинансировать предложенный Евроcоюзом пакет помощи Украине.

Венгрия в понедельник заявила о готовности к компромиссу, который позволит профинансировать предложенный Евроcоюзом пакет помощи Украине.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главного политического советника и однофамильца премьер-министра Венгрии Виктора Орбана - Балажа Орбана.

Он отметил, что Будапешт направил в субботу Брюсселю предложение, свидетельствующее о готовности использовать бюджет ЕС для пакета помощи Украине в размере 50 млрд евро. Он не уточнил о каком компромиссе идет речь.

При этом в соцсетях советник премьер-министра назвал шантажом угрозы ЕС в адрес Будапешта, связанные с вопросом выделения военной помощи Украине.

Ранее британская газета The Financial Times сообщила о том, что Евросоюз разрабатывает план по подрыву экономики Венгрии в случае отказа Будапешта согласовать выделение нового пакета помощи Украине.

На последнем саммите Евросоюза 14-15 декабря 2023 года Виктор Орбан заблокировал поправки к бюджету сообщества на 2024-2027 годы, предусматривавшие выделение Украине помощи. Вместо этого он предложил предоставлять финансовую помощь Киеву на ежегодной основе при строгом контроле за расходованием средств. Этот вопрос будет вновь обсуждаться лидерами стран ЕС на встрече в Брюсселе 1 февраля.