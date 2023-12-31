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Советник Обамы назвал способный разорвать США на части шаг

Советник Обамы назвал способный разорвать США на части шаг Возможное отстранение бывшего президента США Дональда Трампа от участия в президентских выборах «разорвет страну на части».
Другие страны
31 декабря 2023 г. 08:57
Советник Обамы назвал способный разорвать США на части шаг

Возможное отстранение бывшего президента США Дональда Трампа от участия в президентских выборах «разорвет страну на части».

Как передает Report, такой шаг, способный уничтожить США, назвал CNN бывший экс-советник бывшего американского лидера Барака Обамы Дэвид Аксельрод.

Он высказал сомнения относительно недопуска Трампа. "Я думаю, это разорвет страну на части, если бы ему действительно не позволили баллотироваться, потому что десятки миллионов людей хотят проголосовать за него", - заявил Аксельрод.

Бывший советник Обамы обратил внимание, что попытки отстранить Трампа привели к тому, что после предъявления различных обвинений экс-глава Белого дома лишь набрал в популярности. Поэтому, подчеркнул Аксельрод, демократам придется одолеть Трампа на выборах.

Ранее стало известно, что Трампа не допустят до участия в праймериз Республиканской партии в штате Мэн. Верховный суд штата Колорадо также запретил экс-главе Белого дома участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост главы государства в 2024 году.

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