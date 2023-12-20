О нас

Советник Нетаньяху заявил, что положение ХАМАС на севере Газы близко к коллапсу

Советник Нетаньяху заявил, что положение ХАМАС на севере Газы близко к коллапсу Израиль полагает, что положение радикального палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа можно охарактеризовать как приближающийся коллапс.
Другие страны
20 декабря 2023 г. 02:43
Советник Нетаньяху заявил, что положение ХАМАС на севере Газы близко к коллапсу

Израиль полагает, что положение радикального палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа можно охарактеризовать как приближающийся коллапс.

Как передает Report, об этом сообщил в эфире телеканала CNN советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев.

"Как вы знаете, на севере было много случаев сдачи террористов из ХАМАС. Мы считаем, что там приблизились к коллапсу движения. На юге это займет немного больше времени, поскольку там мы начали операцию позднее", - заявил он.

По словам Регева, армия Израиля проводит свои операции более точечно, и в результате "число мирных граждан, попадающих под перекрестный огонь, сокращается".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Представитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
ФотоПредставитель Генсека ООН: С нетерпением ждем председательства Азербайджана в COP29
19 декабря 2023 г. 15:33
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
Ильхам Гасымов: Вскоре ожидаются положительные изменения в деятельности Дворца Гейдара Алиева
12 декабря 2023 г. 12:30
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
Эксперт: США вновь активизировали усилия по достижению мира на Южном Кавказе
8 декабря 2023 г. 14:09
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
В некоторых школах наблюдается частичное снижение посещаемости из-за кори
6 декабря 2023 г. 17:37
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi