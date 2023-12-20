Советник Нетаньяху заявил, что положение ХАМАС на севере Газы близко к коллапсу

Израиль полагает, что положение радикального палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа можно охарактеризовать как приближающийся коллапс.

Израиль полагает, что положение радикального палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа можно охарактеризовать как приближающийся коллапс.

Как передает Report , об этом сообщил в эфире телеканала CNN советник израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху Марк Регев.

"Как вы знаете, на севере было много случаев сдачи террористов из ХАМАС. Мы считаем, что там приблизились к коллапсу движения. На юге это займет немного больше времени, поскольку там мы начали операцию позднее", - заявил он.

По словам Регева, армия Израиля проводит свои операции более точечно, и в результате "число мирных граждан, попадающих под перекрестный огонь, сокращается".